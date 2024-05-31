В США узаконили тотальную слежку за своими гражданами

20 апреля Сенат США продлил на два года действие раздела 702 Закона о надзоре за внешней разведкой (FISA), включая ключевую меру, что позволяет осуществлять несанкционированное наблюдение за американцами.
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