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Царьград

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Долги за ЖКУ: уведомления через "Госуслуги" стартуют в феврале 2025 года

Долги за ЖКУ: уведомления через "Госуслуги" стартуют в феврале 2025 года

С февраля 2025 года граждан будут уведомлять о долговых судебных разбирательствах за ЖКУ через портал "Госуслуги".

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