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Вместо отца из роддома её забирал Олег Табаков: как Екатерина Семёнова пережила строгий контроль в семье и вырастила двоих детей

Вместо отца из роддома её забирал Олег Табаков: как Екатерина Семёнова пережила строгий контроль в семье и вырастила двоих детей

У дверей родильного дома восемнадцатилетнюю Екатерину Семёнову встречал не отец её новорожденного сына, а знаменитый дед ребёнка — Олег Табаков.

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