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Вечерний Новосибирск

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  • Сергей
    со мной почти аналогичный случай, только без трупов, жду решения,..если всякая сволочь может безнаказанно врываться к...Минфин заплатит н...
  • Ю Иван
    Судью на мыло !Минфин заплатит н...
  • Виктор Не
    Российский суд самый "гуманный" суд в мире!!! По их трактовке, если к вам, на участок, в дом или квартиру ворвались п...Минфин заплатит н...

Минфин заплатит новосибирцу 3,5 млн рублей за наказание без преступления

Минфин заплатит новосибирцу 3,5 млн рублей за наказание без преступления

Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда житель Новосибирска Владимир Крюков был полностью оправдан.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Российский суд самый &quot;гуманный&quot; суд в мире!!! По их трактовке, если к вам, на участок, в дом или квартиру ворвались пьяные и грабители, Вы должны отмахиваться ВЕЕРОМ, и ни в коем случае не попасть им по глазам. Иначе превышение и срок. А тот или та судья останутся на службе или будут уволены за профнепригодности?
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4 час.
ЮИ
Ю Иван
Судью на мыло !
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3 час.
С
Сергей
со мной почти аналогичный случай, только без трупов, жду решения,..если всякая сволочь может безнаказанно врываться к вам в дом, создавая угрозу семье и за оборону будут судить вас же - я не желаю жить в таком государстве, хоть сейчас бы свалил, да некуда.. грёбаные законодатели и их законы - будьте прокляты до седьмого колена
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15 сек.

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