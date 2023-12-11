Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда житель Новосибирска Владимир Крюков был полностью оправдан.
Минфин заплатит новосибирцу 3,5 млн рублей за наказание без преступления
Комментарии
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ВН
Виктор Не
Российский суд самый "гуманный" суд в мире!!! По их трактовке, если к вам, на участок, в дом или квартиру ворвались пьяные и грабители, Вы должны отмахиваться ВЕЕРОМ, и ни в коем случае не попасть им по глазам. Иначе превышение и срок. А тот или та судья останутся на службе или будут уволены за профнепригодности?
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4 час.
ЮИ
Ю Иван
Судью на мыло !
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3 час.
С
Сергей
со мной почти аналогичный случай, только без трупов, жду решения,..если всякая сволочь может безнаказанно врываться к вам в дом, создавая угрозу семье и за оборону будут судить вас же - я не желаю жить в таком государстве, хоть сейчас бы свалил, да некуда.. грёбаные законодатели и их законы - будьте прокляты до седьмого колена
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15 сек.
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