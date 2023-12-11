Минфин заплатит новосибирцу 3,5 млн рублей за наказание без преступления

ВН

Виктор Не

Российский суд самый "гуманный" суд в мире!!! По их трактовке, если к вам, на участок, в дом или квартиру ворвались пьяные и грабители, Вы должны отмахиваться ВЕЕРОМ, и ни в коем случае не попасть им по глазам. Иначе превышение и срок. А тот или та судья останутся на службе или будут уволены за профнепригодности?