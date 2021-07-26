Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Перед выборами и пожары затихиют.В России снижаетс...
  • Павел К
    Что же он так обессилил за несколько дней да еще на внедорожнике? У него не было еды, воды, тулупа?Сотрудники Госавт...
  • Василий Лыгин
    Президиум не впечатляет, напоминает группу Швондера. Патриотизм по приказу сверху не установить!Создано мощное об...

Российско-китайскую кемпинговую зону открыли под Суйфэньхэ. Из России там только древесина

Российско-китайскую кемпинговую зону открыли под Суйфэньхэ. Из России там только древесина

На берегу водохранилища под Суйфэньхэ запустили большую кемпинговую зону. Китайцы назвали место китайско-российской базой, но похоже, что из России там только брус, из которого все построено, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,