Российско-китайскую кемпинговую зону открыли под Суйфэньхэ. Из России там только древесина

На берегу водохранилища под Суйфэньхэ запустили большую кемпинговую зону. Китайцы назвали место китайско-российской базой, но похоже, что из России там только брус, из которого все построено, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.
На берегу водохранилища под Суйфэньхэ запустили большую кемпинговую зону. Китайцы назвали место китайско-российской базой, но похоже, что из России там только брус, из которого все построено, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.
Свежие комментарии