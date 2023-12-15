Власти назвали 9 магазинов с самыми дешёвыми продуктами в Самаре

Публикуем результаты еженедельного мониторинга цен.В Самаре специалисты в ходе еженедельного мониторинга проанализировали цены на продукты первой необходимости в сетевых и несетевых магазинах областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии