В Петербург пришел "Габриэль": циклон сильно изменит погоду в Северной столице

Рассказываем, какую погоду принесет в Петербург циклон "Габриэль".Во второй половине дня синоптики предупреждают о том, что в Петербург придет необычно холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди и резкое похолодание.
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