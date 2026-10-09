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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев проиграл в Шанхае 4 матча подряд после финала в 2023-м

Андрей Рублев проиграл на старте «Мастерса» в Шанхае квалифаеру и 137-й ракетке мира Рею Сакамото – 4:6, 4:6.

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