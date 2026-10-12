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РЕН ТВ

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Предсказание о конце света снова не сбылось

Предсказание о конце света снова не сбылось

РЕН ТВ Самая противоречивая и жуткая новость дня: на сегодня назначен конец света. 12 октября как начало Апокалипсиса предсказал скандально известный южноафриканский пастор Джошуа Млакела.

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