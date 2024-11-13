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Петербургский дневник

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В Роспотребнадзоре рассказали, чем может быть полезен имбирь

Пряность укрепляет иммунную систему и защищает организм от инфекций На фоне похолодания и скорого прихода зимы в петербургском отделении Роспотребнадзора рассказали о полезных свойствах имбиря – одного из главных помощников во время простуды.

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