В Роспотребнадзоре рассказали, чем может быть полезен имбирь

Пряность укрепляет иммунную систему и защищает организм от инфекций На фоне похолодания и скорого прихода зимы в петербургском отделении Роспотребнадзора рассказали о полезных свойствах имбиря – одного из главных помощников во время простуды.
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