Поверья и приметы на 3 октября 2023 года связаны с народным праздником Астафий Ветродуй Ирина ЛысенкоСтаринные поверья и приметы восточных славян на нынешний вторник, 3 октября 2023 года, напрямую связаны с одним из событий этнического месяцеслова.