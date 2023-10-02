Поверья и приметы на 3 октября 2023 года связаны с народным праздником Астафий Ветродуй Ирина ЛысенкоСтаринные поверья и приметы восточных славян на нынешний вторник, 3 октября 2023 года, напрямую связаны с одним из событий этнического месяцеслова.
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