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10 вопросов «Что? Где? Когда?», на которые ответит только тот, кто родился и вырос в СССР

10 вопросов «Что? Где? Когда?», на которые ответит только тот, кто родился и вырос в СССР

Зумеры, миллениалы и самцы альфа-поколения, подвиньтесь! Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Вопрос № 6 Вопрос № 7 Вопрос № 8 Вопрос № 9 Тем, кто ответил на это вопрос, будет легче и приятнее пройти лестный тест: «Вопросы „Что? Где? Когда?“, на которые ваши дети не ответят, а вы — запросто»! Вопрос № 10 .

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