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"Защита для ребенка" — новая подписка "Ростелекома" позаботится о кибербезопасности

"Защита для ребенка" — новая подписка "Ростелекома" позаботится о кибербезопасности

Новое предложение объединяет все необходимые сервисы кибербезопасности и подключается в один клик. Опция включает защиту звонков в реальном времени: сервис анализирует разговор и в среднем за 18 секунд определяет признаки мошенничества и предупреждает пользователя.

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