"Защита для ребенка" — новая подписка "Ростелекома" позаботится о кибербезопасности

Новое предложение объединяет все необходимые сервисы кибербезопасности и подключается в один клик. Опция включает защиту звонков в реальном времени: сервис анализирует разговор и в среднем за 18 секунд определяет признаки мошенничества и предупреждает пользователя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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