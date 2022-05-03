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    Верно сказал Рублёв, что кроме, как играть в теннис, он ничего другого не умеет. А спортсмену нужно иметь в голове ещ...Удачная неделя дл...
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Похоже, итальянский этап карьеры Кокорина близок к завершению. Призрачный шанс у него остается. Хотя, возможно, это просто отсрочка приговора

Похоже, итальянский этап карьеры Кокорина близок к завершению. Призрачный шанс у него остается. Хотя, возможно, это просто отсрочка приговора

«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным после прохождения клубом первых сборов. Сезон в Серии А завершается 22 мая, а трансферное окно открывается 1 июля.

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