Похоже, итальянский этап карьеры Кокорина близок к завершению. Призрачный шанс у него остается. Хотя, возможно, это просто отсрочка приговора

«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным после прохождения клубом первых сборов. Сезон в Серии А завершается 22 мая, а трансферное окно открывается 1 июля.
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