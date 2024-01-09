БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • salnikovoleg salnikov
    Кстати, хуесоска чурбанская что тебя так подорвал, герой клавишный. Аргументов нет, еблан.Мигрантов-халявщи...
  • salnikovoleg salnikov
    Чмошник решил из себя крутого покорчить, мамкин авторитет. Идёшь на хрен мудила.Мигрантов-халявщи...
  • Михаил Игнатов
    Чем занималось ФСБ, следственный комитет и прокуратура России все эти годы?"ЗОЛОТЫЕ УНИТАЗЫ"...

Defence Blog: Воевать с морскими дронами Украины будут трофейные украинские бронекатера

Defence Blog: Воевать с морскими дронами Украины будут трофейные украинские бронекатера

«Гюрза-М» — кораблики так себе, но для борьбы с надводными беспилотниками могут весьма пригодиться Константин Ольшанский На фото: малые бронированные артиллерийские катера (Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС) balancetowers.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх