Defence Blog: Воевать с морскими дронами Украины будут трофейные украинские бронекатера

«Гюрза-М» — кораблики так себе, но для борьбы с надводными беспилотниками могут весьма пригодиться Константин Ольшанский На фото: малые бронированные артиллерийские катера (Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС) balancetowers.