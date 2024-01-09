Defence Blog: Воевать с морскими дронами Украины будут трофейные украинские бронекатера

«Гюрза-М» — кораблики так себе, но для борьбы с надводными беспилотниками могут весьма пригодиться Константин Ольшанский На фото: малые бронированные артиллерийские катера (Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС) balancetowers.
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