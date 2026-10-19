Сейчас друзья, потому что нужда. Завтра нужда отпала и уже враги. Однажды Чингисхан спросил мудреца, стоит ли доверять человеку (недавнему врагу), который пообещал много хорошего для Чингисхана и его войска в ближайшем будущем.
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😎А что насчёт Абхазии и Южной Осетии этот деятель скажет (и кому)?😉
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А что, ханы и князья уже обьелись властью над своей страной. Защита РФ понадобилась. Асамим слабо защитить свое богатство.
Следующий в очереди на войну это Кавказский регион, все к этому идет.
Нужно только всех друзей и братьев не сажать себе на шею.