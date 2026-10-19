Сейчас друзья, потому что нужда. Завтра нужда отпала и уже враги. Однажды Чингисхан спросил мудреца, стоит ли доверять человеку (недавнему врагу), который пообещал много хорошего для Чингисхана и его войска в ближайшем будущем.