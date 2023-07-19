Генерал-лейтенант Гурулёв призвал «не заморачиваться» и «хреначить» Залужного и Зеленского

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал в эфире Ольги Скабеевой на телеканале «Россия 1» вообще не заморачиваться и «хреначить всех подряд: Залужного, Зеленского, не ломать голову».
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