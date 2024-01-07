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Патриарх Кирилл призвал не отвергать уехавших из РФ, если они раскаиваются

Патриарх Кирилл призвал не отвергать уехавших из РФ, если они раскаиваются

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом не отвергать граждан Российской Федерации, уехавших из государства после начала СВО, если они возвращаются «с осознанием того, что действительно совершили ошибку».

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Комментарии
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Ольга Астафьева
Они если и вернутся.то вернутся завербованными западом, шпионами! Зачем они нужны ,предатели!!!
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18 час.

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