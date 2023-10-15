Пенсионерка поверила "коммунальщику" и отдала ему свою банковскую карту с пин-кодом

В Самаре осудили проходимца, который украл деньги с банковской карты 86-летней пенсионерки. Дело происходило в декабре прошлого года, когда в дверь пенсионерки постучался молодой мужчина, который представился коммунальщиком - якобы надо проверить ваш счётчик.
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