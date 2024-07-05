Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Новосибирской области

В сети Интернет распространено видеообращение жителей Новосибирска к главе СК России о бездействии органов исполнительной власти, не принявших мер к строительству нового детского сада взамен аварийного, который был снесен четыре года назад.
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