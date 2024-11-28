"Автодор" призвал водителей соблюдать дистанцию из-за мокрого снега

Автомобилистов в нескольких российских регионах, включая столичный, призвали быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров из-за дождя с мокрым снегом.
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