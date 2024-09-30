Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Армия Израиля заявила о начале наземной операции на юге Ливана

Армия Израиля заявила о начале наземной операции на юге Ливана

Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. В официальном Telegram-канале ЦАХАЛ появилась информация, что войска начали ограниченные локальные рейды против целей «Хезболлы» в приграничной зоне на юге страны.

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