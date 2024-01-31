В Краснодарском крае госавтоинспекторы отговорили женщину от необдуманного поступка

Находясь на маршруте патрулирования на улице Транспортной в Хостинском районе, инспекторы полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи старшие лейтенанты полиции Артем Цатурян и Александр Золотарев заметили на мосту женщину, которая перелезла через ограждение и намеревалась спрыгнуть с 20-метровой высоты.
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