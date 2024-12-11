Врач Шаповаленко включила урбеч и кленовый сироп в топ-6 полезных заменителей сахара

Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о шести полезных альтернативах сахару. Врач Шаповаленко стала приглашенным экспертом программы «О самом главном», в которой они вместе с нутрициологом Еленой Коршуновой рассказали, чем можно утолить тягу к сладкому при отказе от сахара.
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