Врач Шаповаленко включила урбеч и кленовый сироп в топ-6 полезных заменителей сахара

Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о шести полезных альтернативах сахару. Врач Шаповаленко стала приглашенным экспертом программы «О самом главном», в которой они вместе с нутрициологом Еленой Коршуновой рассказали, чем можно утолить тягу к сладкому при отказе от сахара.