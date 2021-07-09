МВД России предложило отказаться от разрешения на временное проживание

МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание (РВП) иностранцев в России. Соответствующий законопроект, подготовленный ведомством, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 9 июля.
МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание (РВП) иностранцев в России. Соответствующий законопроект, подготовленный ведомством, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 9 июля.
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