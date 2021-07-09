ИЗВЕСТИЯ iz

6 102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viktor maslov
    Вот если бы негры русских резали,как это делают кавказцы,тогда ни один из поздняков не открыл бы хайло.Вдову погибшего п...
  • р с
    закрыть транзит в 100 раз меньше чем он сейчас есть насильно мил не будешь хохлоскот отсосет дебилы бляФРГ примет ответн...
  • Strannik Weid
    Ну, шо. Остается лишь сдаваться🤣😂🤣😂🤣Украина переброси...

МВД России предложило отказаться от разрешения на временное проживание

МВД России предложило отказаться от разрешения на временное проживание

МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание (РВП) иностранцев в России. Соответствующий законопроект, подготовленный ведомством, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 9 июля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх