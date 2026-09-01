«У пацанов должна быть уверенность, что я всегда помогу»: как работают медики на СВО

Задача военного медика — спасти жизнь бойца любой ценой. Это придаёт им мужество и силы. Санитарный инструктор Мигель и военный врач Медем пришли в медицину разными дорогами, оба не считают себя героями, хотя работают в экстремальных условиях.
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