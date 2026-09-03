Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Тайна «кандалакшского чуда»: почему Белое море в один день меняет цвет

Тот, кто провёл на Кандалакшском берегу хотя бы неделю, рассказывает об этом одинаково. Утром море тёмное, почти чернильное, с холодным стальным отливом.

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