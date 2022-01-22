Онколог Покровский сделал неутешительный прогноз по состоянию Анастасии Заворотнюк

Из-за опухоли головного мозга актриса потеряла дар речи, сообщила её дочь Анна. Фото: instagram @a_zavorotnyuk Онколог Юрий Покровский сделал неутешительный прогноз относительно состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
Из-за опухоли головного мозга актриса потеряла дар речи, сообщила её дочь Анна. Фото: instagram @a_zavorotnyuk Онколог Юрий Покровский сделал неутешительный прогноз относительно состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
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