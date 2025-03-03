В Симферополе задержали любителя нацистской Германии

Сотрудниками МВД Крыма совместно с оперативниками ФСБ задержан житель Симферополя Плужников Сергей Александрович, который в социальной сети "ВКонтакте" размещал нацистскую символику и поддерживает идеологию Рейха.
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