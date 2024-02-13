Генконсул Тураев заявил, что русские "беглецы" массово покидают Казахстан из-за трудностей

В Казахстане осталось около 80 тысяч русских мигрантов.В казахстане из 400 тысяч русских, которые въехали в страну после объявленной Владимиром Путиным мобилизации в сентябре 2022 года, осталось около 80 тысяч.
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