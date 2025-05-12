Росприроднадзор принуждает администрацию Астрахани ликвидировать свалки в Советском районе

А также устранить последствия загрязнения почвы. В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора поступили обращения жителей Астрахани о наличии двух несанкционированных свалок на территории Советского района города – в районе насосной станции и по ул.
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