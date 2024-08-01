Мизулина намерена засудить Лебедева после интервью Дудю*

Блогер и дизайнер раскритиковал деятельности ЛБИ и Мизулиной. Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев в интервью Юрию Дуду* поделился своим отношением в деятельности Лиги безопасности интернета (ЛБИ) и ее главе Екатерины Мизулиной.