Русский Колоколъ За этих снеговиков накажут учительницу Анну Пьянзину. Почему пермские силовики берут под козырек при контакте с диаспорами? Алексей НИКИТИН Анна пока на свободе Новости о деле Анны Пьянзиной.
Противников мечети бьют и сажают: в Перми преследуют сопротивляющихся исламизации
Комментарии
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Семен Демин
Лет через 50 русские в России станут нацменьшинством, а на месте России будет среднеазиатское ханство. В РФ русофобская власть.
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5 час.
Кораблев Сергей
Русские! Вставайте! Сплачивайтесь! Объединяйтесь! Пока ещё Русских в России больше. Если не дадим отпор сейчас - потеряем Россию
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3 час.
Анатолий Витушкин
Глава администрации Перми не отвечает требованиям, предъявляемым к руководителю города России, коль гнобит русских в угоду исламистам. Надо написать Путину и "царство" пособника диаспор закончится.
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2 час.
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