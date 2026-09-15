Немкин рассказал о новом пакете мер по регулированию платформенной экономики

Правительство РФ подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики. Как сообщил в своем Телеграм-канале член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»), изменения затрагивают сразу несколько важных для продавцов и покупателей вопросов.