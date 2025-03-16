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Царьград

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России рассказали о военной операции против хуситов: Лавров и Рубио созвонились

России рассказали о военной операции против хуситов: Лавров и Рубио созвонились

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров созвонились. Она из тем разговора – действия Штатов в отношении хуситов.

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