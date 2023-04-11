Под видом беженцев в Германию въехали экстремисты — Focus

В Германию и несколько соседних стран проникли десятки исламистских экстремистов, выдающих себя за беженцев и планирующих совершить теракты на территории ЕС, сообщает во вторник журнал Focus со ссылкой на свои источники в профильных спецслужбах.
В Германию и несколько соседних стран проникли десятки исламистских экстремистов, выдающих себя за беженцев и планирующих совершить теракты на территории ЕС, сообщает во вторник журнал Focus со ссылкой на свои источники в профильных спецслужбах.
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