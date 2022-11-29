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«Я русский на 100%. Это даже не обсуждается! Паспорт США оформлять не собираюсь». Андрей Свечников о том, чувствует ли себя американцем

Андрей Свечников сказал, что остался русским на 100%, несмотря на жизнь в Америке.  – Где бы ты хотел жить после того, как закончишь играть: в России или в Америке? – Это очень еще далеко, но мне в России очень нравится, это мой дом, в России точно буду жить, сто процентов.

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