«Я русский на 100%. Это даже не обсуждается! Паспорт США оформлять не собираюсь». Андрей Свечников о том, чувствует ли себя американцем

Андрей Свечников сказал, что остался русским на 100%, несмотря на жизнь в Америке. – Где бы ты хотел жить после того, как закончишь играть: в России или в Америке? – Это очень еще далеко, но мне в России очень нравится, это мой дом, в России точно буду жить, сто процентов.