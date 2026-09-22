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РИА Новый день

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На Ямале действует 40 природных пожаров

На Ямале 22 сентября действует 40 природных пожаров. Как сообщил «Новому Дню» в департаменте гражданской защиты, очаги расположены в Пуровском, Надымском, Красноселькупском районах.

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