Военное обозрение

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МИД России назвал условия для возобновления диалога по стратегической стабильности с США

МИД России назвал условия для возобновления диалога по стратегической стабильности с США

Для того, чтобы диалог по стратегической стабильности с США возобновился, необходимо присутствие в Вашингтоне адекватного партнера, способного к переговорам.

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