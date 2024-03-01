В Самаре 12 мигрантов с гражданством отправили с овощебазы в военкомат

Ещё 11 человек нарушили миграционное законодательство. Часть из них выдворят.Сотрудники полиции, СК, миграционной службы и ОМОН провели рейд по мигрантам, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учёт.
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