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Царьград

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На трассе "Кола" в Ленобласти машина влетела в "скорую": погиб человек

На трассе "Кола" в Ленобласти машина влетела в "скорую": погиб человек

Рассказываем, что известно о серьезном ДТП в Ленинградской области.На 52-м километре трассы Р-21 "Кола" в Ленинградской области вечером вторника, 13 августа, произошло серьезное ДТП с участием машины скорой медпомощи.

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