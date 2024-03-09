Эрдоган: "Эти выборы в марте станут для меня последними"

"Я продолжаю работать круглосуточно. С учетом полномочий, предоставленных мне законом, эти выборы – мои последние выборы", – сказал Эрдоган, который находится у власти в качестве премьер-министра, а затем президента с 2003 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии