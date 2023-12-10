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Русская армия мощным ударом накрыла командиров украинских войсковых соединений

Русская армия мощным ударом накрыла командиров украинских войсковых соединений

Поражено место сбора командного состава тактических групп «Катрана» и «Омаха».Русские силы нанесли комплексный удар по месту проведения сбора командиров ВСУ, возглавляющих тактические войсковые соединения под названиями «Катран» и «Омаха».

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