Русская армия мощным ударом накрыла командиров украинских войсковых соединений

Поражено место сбора командного состава тактических групп «Катрана» и «Омаха».Русские силы нанесли комплексный удар по месту проведения сбора командиров ВСУ, возглавляющих тактические войсковые соединения под названиями «Катран» и «Омаха».
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