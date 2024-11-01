Развязки и тоннель под вокзалом. Какие дороги хотят построить в Барнауле к 2040 году

Разбираемся в самых важных транспортных проектах, которые внесли в генплан города Администрация Барнаула в ближайшие дни представит жителям города предварительный проект генплана, который определит, как будет развиваться краевая столица до 2040 года.
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