Этикетки на фруктах можно есть! 20 необычных фактов про еду

Еда — наше все. И кажется, мы все про нее знаем. Но так ли это на самом деле? Вы слышали про то, что сэндвич придумал граф-картежник, чтобы не пачкать руки и не вставать из-за стола? А три столетия спустя сэндвич «контрабандой» полетел в космос, что вызвало скандал и даже обсуждалось в Конгрессе США.
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