НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    да  просто  шлем  купил,,,или  подарили,,  арабская  сталь  считалась  лучшей  в  миреПочему на шлеме А...
  • Sobering
    Русские воины той эпохи прекрасно понимали, что было написано на их оружии, потому что на Руси до середины XVII века ...Почему на шлеме А...
  • Бендер Задунайский
    Вон , Епифанцев ( актер который) с рассвета до заката мухоморы хомячит и ниче , тока с башкой нелады начались , а так...Можно ли умереть,...

Этикетки на фруктах можно есть! 20 необычных фактов про еду

Этикетки на фруктах можно есть! 20 необычных фактов про еду

Еда — наше все. И кажется, мы все про нее знаем. Но так ли это на самом деле? Вы слышали про то, что сэндвич придумал граф-картежник, чтобы не пачкать руки и не вставать из-за стола? А три столетия спустя сэндвич «контрабандой» полетел в космос, что вызвало скандал и даже обсуждалось в Конгрессе США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх