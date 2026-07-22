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Царьград

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МИД РФ: Зеленский заменил главкома ВСУ из-за борьбы за $100 млрд

МИД РФ: Зеленский заменил главкома ВСУ из-за борьбы за $100 млрд

Владимир Зеленский сменил главкома ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого из-за конкуренции групп влияния за контроль над 100 млрд долларов финансирования армии, считает посол МИД РФ Родион Мирошник.

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