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«На Роналду основная масса людей смотрит как на божество без изъяна». Капитан «Салавата» Панин о Криштиану

«На Роналду основная масса людей смотрит как на божество без изъяна». Капитан «Салавата» Панин о Криштиану

Капитан «Салавата» Григорий Панин считает, что на Криштиану Роналду смотрят как на бога.  – Игроки «Салавата» смотрят чемпионат мира по футболу? – У нас есть любители.

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