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Сёла под Белгородом – вне зоны доступа: Власти приняли вынужденное решение

Сёла под Белгородом – вне зоны доступа: Власти приняли вынужденное решение

Белгородский губернатор объявил об ограничении въезда сразу в шесть муниципалитетов региона.Из соображений безопасности власти Белгородской области приняли решение ограничить въезд в шесть населённых пунктов Грайворонского городского округа.

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