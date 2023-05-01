Трасс получила счет на £12 тыс. за инцидент с тапочками и халатами

Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс предъявили счет на £12 тыс. ($15 тыс.) за еду и напитки, а также халаты и тапочки, которые, предположительно, исчезли из ее загородной резиденции Чевенинг, когда она была министром иностранных дел.