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Трасс получила счет на £12 тыс. за инцидент с тапочками и халатами

Трасс получила счет на £12 тыс. за инцидент с тапочками и халатами

Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс предъявили счет на £12 тыс. ($15 тыс.) за еду и напитки, а также халаты и тапочки, которые, предположительно, исчезли из ее загородной резиденции Чевенинг, когда она была министром иностранных дел.

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