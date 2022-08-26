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«Всего полтора»: Медведев подсчитал варианты развития событий на Украине

«Всего полтора»: Медведев подсчитал варианты развития событий на Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 25 августа, в своем Telegram-канале перечислил варианты развития событий на Украине.

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